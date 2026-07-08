33 кандидата утвердила ОСДП для участия в выборах в Курултай

В Астане состоялся внеочередной XXV съезд Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором делегаты утвердили список кандидатов для участия в выборах в Курултай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего в партийный список кандидатов вошли 33 человека, среди которых 10 женщин. В список также включены четыре действующих депутата VIII созыва Мажилиса Парламента.

Кроме того, делегаты со всех регионов Казахстана утвердили предвыборную программу и определили политическую стратегию партии на новый электоральный цикл.

Главным событием съезда стала презентация предвыборной программы ОСДП «20 вершин на пути к прогрессу». Название программы символично. В 2027 году ОСДП отмечает 20-летие со дня основания, и каждая из двадцати «вершин» отражает конкретное направление реформ, которые партия предлагает обществу.

Программа включает четыре основных блока: построение справедливого государства, развитие экономики, работающей в интересах человека, повышение качества жизни, а также развитие Казахстана в условиях цифровой эпохи и новых глобальных вызовов. Открывая работу съезда, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов отметил, что страна вступила в новый этап своего политического развития после принятия новой Конституции.

Фото: пресс-служба Общенациональной социал-демократической партии

По его словам, партия также переходит к новому этапу своей деятельности, а предвыборная программа содержит не только цели демократических преобразований, но и практические механизмы модернизации государственного управления, экономики и социальной сферы.

Отдельное внимание на съезде уделили социальной политике. По мнению участников, расходы на образование, здравоохранение и социальную защиту следует рассматривать как инвестиции в человеческий капитал и будущее страны. Также в числе приоритетов ОСДП — демонополизация экономики, поддержка отечественного производства и сельского хозяйства, развитие институтов народовластия, независимого суда, местного самоуправления и обеспечение реализации конституционных прав граждан.

Ранее списки кандидатов для участия в выборах в Курултай уже утвердили и другие политические партии. Партия «Ауыл» выдвинула 69 кандидатов. «Ак жол» представила 63 кандидатов, Народная партия Казахстана опубликовала список из 72 кандидатов, а партия Respublica представила 76 своих кандидатов.