63 кандидатов утвердила партия «Ак жол» для участия в выборах депутатов Курултая

В список вошли представители всех регионов страны, отечественного предпринимательства, экспертного сообщества и различных сфер общественной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы Демократической партии «Ак жол», на прошедшем предвыборном съезде в Астане были утверждены предвыборная программа и список кандидатов в депутаты Курултая.

В работе Съезда приняли участие руководство партии, члены Политического совета, более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях в соответствии с нормами представительства, депутаты, представители молодежного крыла и предпринимательского сообщества.

Фото: партия «Ак жол»

Ключевым событием Съезда стало представление предвыборной программы Демократической партии «Ак жол» «Перемены неизбежны».

— Народная Конституция открыла новую эпоху в развитии Казахстана, а потому сегодня стране необходимы не только политические изменения, но и конкретные решения, способные обеспечить устойчивый экономический рост, справедливую конкуренцию, эффективное государственное управление и достойный уровень жизни граждан, — отметила председатель партии Дания Еспаева.

По ее словам, программа объединяет многолетние инициативы партии и предлагает комплексный взгляд на дальнейшее развитие страны — от защиты независимости и национальных интересов до укрепления парламентаризма, поддержки предпринимательства, борьбы с коррупцией, развития человеческого капитала, современных технологий и свободной рыночной экономики.

Фото: партия «Ак жол»

По итогам обсуждения Съезд утвердил политическую программу Демократической партии «Ак жол» «Перемены неизбежны». Съезд также утвердил партийный список кандидатов в депутаты Курултая. В него вошли 63 кандидата — представители всех регионов страны, отечественного предпринимательства, экспертного сообщества и различных сфер общественной деятельности.

Накануне партия Respublica утвердила список из 76 кандидатов в депутаты Курултая