Выборы в Курултай: в чем их значение и что важно для политических партий

В Астане состоялась экспертная платформа: «Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация», передает корреспондент агентства Kazinform.

Организаторами площадки, объединившей ученых-правоведов, политологов, социологов, экономистов, представителей ведущих аналитических центров страны и государственных органов, выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт общественной политики.

Участники платформы обсудили конституционные основы предстоящих выборов в Курултай, особенности функционирования новой политической модели, роль политических партий и общественного контроля в реализации новой Конституции РК.

Выборы в Курултай — начало практической реализации Конституции

В ходе первой сессии, член Комиссии по Конституционной реформе, государственный деятель Марат Башимов, подробно остановился на конституционных принципах организации выборов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Он отметил, что именно Основной Закон определяет место Курултая в системе государственной власти и задает правовые стандарты проведения электорального процесса.

Политолог, экс-депутат Мажилиса VIII созыва Айдос Сарым отметил, что предстоящие выборы в Курултай станут первым институциональным этапом реализации новой Конституции и откроют путь для дальнейших политических преобразований.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По его словам, выборы в Курултай станут первым институциональным шагом по реализации положений новой Конституции и создадут основу для дальнейших изменений в системе государственного управления.

— Выборы в Курултай откроют путь для масштабных преобразований: будет назначен вице-президент, сформировано новое Правительство, начнут работу обновленные государственные институты. Поэтому предстоящие выборы должны пройти честно, открыто и абсолютно легитимно. Именно легитимность станет основой дальнейшей реализации Конституции, — отметил депутат.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Жанар Джигитекова отметила значение судебной защиты, механизмов обжалования и юридической ответственности за нарушения избирательного законодательства.

Что важно для политических партий

Обсуждению стратегии и места политических партий в новой электоральной реальности была посвящена вторая сессия платформы.

Во второй части экспертной платформы обсуждались трансформация партийной системы, развитие партийного строительства, повышение качества политического представительства, взаимодействие партий с различными социальными группами, а также влияние современных медиа на электоральные процессы.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Политолог Эдуард Полетаев отметил, что переход к формированию Курултая исключительно по партийным спискам существенно повышает роль политических партий как основного института представительства интересов общества.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Проректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, политолог Индира Рыстина подчеркнула необходимость укрепления идеологической идентичности партий, развития кадрового потенциала и более точного понимания запросов различных социальных групп.

— Идеологическая основа политических партий имеет ключевое значение. В политологии традиционно выделяют три типа партий: центристские, правые и левые. Однако в Казахстане сложно однозначно отнести какую-либо партию к правым или левым. Скорее их можно охарактеризовать как умеренно правые или умеренно левые центристские партии. Если проанализировать их программы, можно заметить, что они во многом похожи: все выступают за улучшение социальной сферы, развитие экономики и укрепление человеческого капитала, — считает эксперт.

По мнению эксперта, формирование четкой идеологии и системы ценностей может способствовать созданию устойчивого электората.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Аналитический обозреватель Газиз Абишев, в свою очередь, призвал политические партии отказаться от популизма и сосредоточиться на содержательной предвыборной повестке.

— Политическим партиям предстоит агитационная кампания. Сейчас очень важно, не впадая в популизм, предлагать свое видение и отстаивать свои взгляды на развитие страны, — отметил он.

Эту позицию поддержал политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов. По его словам, долгосрочное доверие граждан формируется не эмоциональными лозунгами, а профессиональными решениями и содержательной работой партий.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова представила социологический взгляд на электоральное поведение граждан. Она отметила, что устойчивость новой политической модели зависит не только от качества институтов, но и от уровня политической культуры и постоянного взаимодействия партий с обществом.

По итогам обсуждения эксперты выразили уверенность, что успешное проведение первых выборов в Курултай станет важным фактором укрепления общественного доверия, дальнейшего развития демократических институтов и реализации принципов новой Конституции.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут принять участие в выборах депутатов Курултая. Соответствующие постановления были единогласно приняты на заседании ЦИК.



Кроме того, ранее Генеральная прокуратура призвала граждан Казахстана соблюдать требования избирательного законодательства в преддверии выборов.