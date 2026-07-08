Выборы в Курултай: в чем их значение и что важно для политических партий
В Астане состоялась экспертная платформа: «Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация», передает корреспондент агентства Kazinform.
Организаторами площадки, объединившей ученых-правоведов, политологов, социологов, экономистов, представителей ведущих аналитических центров страны и государственных органов, выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт общественной политики.
Участники платформы обсудили конституционные основы предстоящих выборов в Курултай, особенности функционирования новой политической модели, роль политических партий и общественного контроля в реализации новой Конституции РК.
Выборы в Курултай — начало практической реализации Конституции
В ходе первой сессии, член Комиссии по Конституционной реформе, государственный деятель Марат Башимов, подробно остановился на конституционных принципах организации выборов.
Он отметил, что именно Основной Закон определяет место Курултая в системе государственной власти и задает правовые стандарты проведения электорального процесса.
Политолог, экс-депутат Мажилиса VIII созыва Айдос Сарым отметил, что предстоящие выборы в Курултай станут первым институциональным этапом реализации новой Конституции и откроют путь для дальнейших политических преобразований.
По его словам, выборы в Курултай станут первым институциональным шагом по реализации положений новой Конституции и создадут основу для дальнейших изменений в системе государственного управления.
— Выборы в Курултай откроют путь для масштабных преобразований: будет назначен вице-президент, сформировано новое Правительство, начнут работу обновленные государственные институты. Поэтому предстоящие выборы должны пройти честно, открыто и абсолютно легитимно. Именно легитимность станет основой дальнейшей реализации Конституции, — отметил депутат.
Директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Жанар Джигитекова отметила значение судебной защиты, механизмов обжалования и юридической ответственности за нарушения избирательного законодательства.
Что важно для политических партий
Обсуждению стратегии и места политических партий в новой электоральной реальности была посвящена вторая сессия платформы.
Во второй части экспертной платформы обсуждались трансформация партийной системы, развитие партийного строительства, повышение качества политического представительства, взаимодействие партий с различными социальными группами, а также влияние современных медиа на электоральные процессы.
Политолог Эдуард Полетаев отметил, что переход к формированию Курултая исключительно по партийным спискам существенно повышает роль политических партий как основного института представительства интересов общества.
Проректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, политолог Индира Рыстина подчеркнула необходимость укрепления идеологической идентичности партий, развития кадрового потенциала и более точного понимания запросов различных социальных групп.
— Идеологическая основа политических партий имеет ключевое значение. В политологии традиционно выделяют три типа партий: центристские, правые и левые. Однако в Казахстане сложно однозначно отнести какую-либо партию к правым или левым. Скорее их можно охарактеризовать как умеренно правые или умеренно левые центристские партии. Если проанализировать их программы, можно заметить, что они во многом похожи: все выступают за улучшение социальной сферы, развитие экономики и укрепление человеческого капитала, — считает эксперт.
По мнению эксперта, формирование четкой идеологии и системы ценностей может способствовать созданию устойчивого электората.
Аналитический обозреватель Газиз Абишев, в свою очередь, призвал политические партии отказаться от популизма и сосредоточиться на содержательной предвыборной повестке.
— Политическим партиям предстоит агитационная кампания. Сейчас очень важно, не впадая в популизм, предлагать свое видение и отстаивать свои взгляды на развитие страны, — отметил он.
Эту позицию поддержал политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов. По его словам, долгосрочное доверие граждан формируется не эмоциональными лозунгами, а профессиональными решениями и содержательной работой партий.
Президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова представила социологический взгляд на электоральное поведение граждан. Она отметила, что устойчивость новой политической модели зависит не только от качества институтов, но и от уровня политической культуры и постоянного взаимодействия партий с обществом.
По итогам обсуждения эксперты выразили уверенность, что успешное проведение первых выборов в Курултай станет важным фактором укрепления общественного доверия, дальнейшего развития демократических институтов и реализации принципов новой Конституции.
Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут принять участие в выборах депутатов Курултая. Соответствующие постановления были единогласно приняты на заседании ЦИК.
Кроме того, ранее Генеральная прокуратура призвала граждан Казахстана соблюдать требования избирательного законодательства в преддверии выборов.