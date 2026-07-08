Генпрокуратура обратилась к казахстанцам перед выборами в Курултай

Генеральная прокуратура обратилась к гражданам Казахстана с призывом соблюдать требования избирательного законодательства в преддверии выборов депутатов Курултая, передает агентство Kazinform.

В соответствии с Указом Главы государства (№ 1338 от 01.07.2026 г.) на 23 августа 2026 года назначены выборы депутатов Курултая Республики Казахстан.

Порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (№ 26/41 от 01.07.2026 г.) утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению данных выборов.

Согласно названному Календарному плану со 2 до 23 июля 2026 года будут проходить этапы выдвижения и регистрации партийных списков, а с 18:01 часов 23 июля 2026 года начнется предвыборная агитация.

Она продлится до 00:00 часов 22 августа 2026 года.

В этой связи, а также согласно пункту 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» до окончания срока регистрации партийного списка проведение какой-либо предвыборной агитации не допускается.

Нарушение этого требования влечет ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В силу пункта 9 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» также запрещено проведение ненадлежащей предвыборной агитации.

Под такой агитацией считается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание их предоставления.

За проведение ненадлежащей агитации предусмотрена ответственность по части 2 статьи 122 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

При наличии признаков уголовного правонарушения, соединенного с подкупом, наступает ответственность по части 2 статьи 150 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Важно также отметить, что с момента назначения выборов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий.

Кроме того, нарушение кандидатом, политической партией, выдвинувшей партийный список, а также их доверенными лицами указанных требований влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата, партийного списка.

В соответствии с пунктом 7 и пунктом 7-1 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» средства массовой информации, равно как и пользователи онлайн-платформ, обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.

Также за распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов, предусмотрена административная ответственность по статье 104 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Наряду с этим, за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, также предусмотрено наказание по статье 73-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

— Размещение, распространение ложной информации, противоправного контента влечет ответственность по статье 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Более того, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, уже влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — подчеркнули в Генпрокуратуре Казахстана.

Отдельно обращаем внимание на предусмотренный пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» порядок проведения опросов общественного мнения и опубликования их результатов.

В частности, согласно данной норме закона средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан.

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Как отметили в Генпрокуратуре, запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования. При этом проведение и опубликование опросов общественного мнения физическими лицами вовсе не допускается.

За несоблюдение данных требований предусмотрена ответственность по статье 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать действующее законодательство и не допускать противоправных действий.

Ранее ОСДП утвердила 33 кандидата для участия в выборах в Курултай.