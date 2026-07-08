Выборы в Курултай откроют путь для масштабных преобразований — Айдос Сарым

Предстоящие выборы в Курултай станут первым институциональным этапом реализации новой Конституции и откроют путь для дальнейших политических преобразований. Такое мнение высказал политолог Айдос Сарым, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Можно сказать, что конституционная реформа завершила этап формирования новой архитектуры политической системы страны. Предстоящие выборы в Курултай — это этап практической реализации новой Конституции. Именно сейчас обновленные государственные и общественные институты, институты политического представительства начинают полноценно функционировать. Поэтому предстоящая избирательная кампания имеет для нас особое значение, — сказал Айдос Сарым, выступая на экспертной платформе «Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация», проходящей в Астане.

По его словам, выборы в Курултай станут первым институциональным шагом по реализации положений новой Конституции и создадут основу для дальнейших изменений в системе государственного управления.

— Выборы в Курултай откроют путь для масштабных преобразований: будет назначен вице-президент, сформировано новое Правительство, начнут работу обновленные государственные институты. Поэтому предстоящие выборы должны пройти честно, открыто и абсолютно легитимно. Именно легитимность станет основой дальнейшей реализации Конституции, — отметил депутат.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая.