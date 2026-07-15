Как новый Налоговый кодекс защищает интересы казахстанцев

Важнейшим шагом на пути к созданию прозрачной и устойчивой экономической экосистемы стало введение в действие новых Налогового и Бюджетного кодексов. Об этом сообщается в обзоре Правительства РК, посвященном исполнению поручений Президента по модернизации национальной экономической модели, передает Kazinform.

Новая налоговая политика ориентирована на всестороннюю поддержку реального сектора и справедливое распределение нагрузки.

Реформа уже приносит серьезные макроэкономические результаты: в первом полугодии доходы государственного бюджета увеличились почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельным фискальным драйвером выступили поступления по НДС, которые возросли почти в полтора раза, укрепив доходную базу страны.

Эффективность налоговых преобразований подтверждается и исполнением республиканского бюджета за первое полугодие: его доходы без учета трансфертов достигли 8,5 трлн тенге – 100,6% к плану, увеличившись на 24,6% или на 1,7 трлн тенге к прошлому году. Важным результатом вывода бизнеса из тени стал рост числа плательщиков НДС на 22,3 тыс. – до 158,2 тыс. субъектов. Для закрепления этого тренда утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы.

При этом базовая ставка КПН сохранена на уровне 20%, но для банковской деятельности она повышена до 25%, а для аграриев, напротив, установлена на льготном уровне в 3%. Базовая ставка НДС зафиксирована на отметке 16%, при этом введены пониженные ставки на медикаменты, учебную литературу и прессу. Порог обязательной регистрации по НДС изменен до 10 тыс. МРП.

В рамках реформы ИПН внедрена прогрессивная шкала – так называемый налог на сверхдоходы. Теперь граждане с высоким заработком будут платить повышенную ставку 15%, но только с той суммы, которая превышает 8,5 тыс. МРП или 36,7 млн теңге в год. Для обычных же зарплат ставка налога осталась прежней.

При этом пенсионные выплаты из ЕНПФ теперь полностью освобождены от уплаты ИПН.

Наряду с этим снижен на 30% и 50% транспортный налог для легковых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 и 20 лет, а размер социального вычета для лиц с инвалидностью первой и второй групп увеличен до 5 тыс. МРП.

Сама система администрирования переходит на сервисную модель: общее количество налогов и сборов сокращено на 20%, а форм отчетности – на 30%. Для координации реформы принято 239 нормативных актов и развернута инфраструктура Проектного офиса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подготовили новый пакет поправок в проект Налогового кодекса.