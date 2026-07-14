Доходы госбюджета Казахстана выросли почти на 16%

Доходы государственного бюджета Казахстана в первом полугодии 2026 года увеличились почти на 16%. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, за январь-июнь в государственный бюджет поступило более 13 трлн тенге.

— В прошлом году была проведена масштабная налоговая реформа, направленная на укрепление доходной базы бюджета и обеспечение фискальной устойчивости. Уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты, — отметил Жумангарин.

Особое внимание министр обратил на рост поступлений по НДС.

— Доходы от НДС выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил он.

По словам Жумангарина, работа по обеспечению устойчивого роста экономики будет продолжена. Для достижения роста ВВП не ниже 5% в текущем году власти намерены обеспечить отечественные горно-металлургические предприятия сырьем, своевременно реализовать инвестиционные проекты и ввести в эксплуатацию строящиеся объекты, включая инфраструктурные. Кроме того, планируется провести уборочную кампанию в полном объеме и увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подготовили новый пакет поправок в проект Налогового кодекса.