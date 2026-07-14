Стали известны расходы на организацию выборов в Курултай

На проведение выборов депутатов Курултая из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге. Об этом на брифинге журналистам сообщил член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Михаил Бортник, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Михаила Бортника, средства выделены постановлением правительства в связи с тем, что при формировании бюджета на прошлый год расходы на проведение выборов не были предусмотрены.

Он пояснил, что смета предстоящей избирательной кампании сформирована с учетом требований территориальных избирательных комиссий и норм избирательного законодательства. В нее включены расходы, необходимые для обеспечения законности, открытости и надлежащей организации избирательного процесса.

Основная часть расходов связана с организацией работы избирательных комиссий. В проведении выборов будут задействованы более 70 тысяч членов комиссий, которые обеспечат работу 10 674 избирательных участков по всей стране. На организационные расходы предусмотрено около 8,5 млрд тенге — это примерно 25% от общего бюджета кампании.

Эти средства направят на командировки, транспортное и техническое обеспечение, подготовку новых избирательных участков, изготовление бюллетеней и другой необходимой продукции для проведения голосования.

Кроме того, финансирование предусматривает открытие 47 новых избирательных участков, подготовку методических материалов, информационных стендов для избирателей, а также проведение мероприятий по информационному сопровождению избирательной кампании.

Михаил Бортник отметил, что отдельная часть расходов связана с обеспечением деятельности Центральной избирательной комиссии и ее аппарата, а также контролем за соблюдением требований избирательного законодательства.

Напомним, ЦИК завершит регистрацию партийных списков кандидатов в депутаты Курултая 23 июля в 18:00.