Годовая инфляция в Казахстане снижается девятый месяц подряд — Нацбанк

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов назвал факторы, способствовавшие замедлению роста цен в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, годовая инфляция в Казахстане снижается девятый месяц подряд, составив по итогам июня 10,3%.

— Ключевую роль сыграли умеренно-жесткие денежно-кредитные условия, управление денежной массой через повышение минимальных резервных требования и зеркалирование операций по покупке золота, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства, макропруденциальные меры по регулированию потребительского кредитования, — сообщил он, выступая на заседании Правительства.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что говорить о полной стабилизации цен пока преждевременно. Месячная инфляция в июне составила 0,8%.

— Для дальнейшего снижения инфляции требуется управляемая и умеренная реализация программы повышения тарифов ЖКХ услуг и цен на ГСМ, фактическая реализация бюджетной консолидации, то есть недопущение роста дефицита республиканского бюджета и трансфертов из Нацфонда, эффективное квазифискальное стимулирование с реальным наполнением рынка отечественными товарами, — подчеркнул глава регулятора.

Кроме того, глава Нацбанка указал на внешние риски, среди которых сохраняющаяся геополитическая напряженность и рост мировых цен на продовольствие.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года тенге укрепился к доллару на 5,1%.