Корейская K-pop группа выступит на Comic Con Astana после успеха в Казахстане

Южнокорейская K-pop группа Kandis, получившая широкую известность в Казахстане благодаря участию в международном телевизионном вокальном конкурсе Silk Way Star, выступит на Comic Con Astana 2026 в завершающий день фестиваля — 9 августа. В этот же день также планируется автограф-сессия с участницами группы.

Фото: SXTYDGRS Inc

На конкурсе Silk Way Star группа представляла Республику Корея и завоевала популярность благодаря исполнению песни «Кеш мені» группы Orda на корейском языке. Главной задачей этого этапа шоу было исполнение казахской песни на родном языке участниц. Представленная участницами корейская версия песни принесла группе победу на данном этапе конкурса, а само выступление быстро стало одним из самых обсуждаемых моментов шоу, широко разошлось в социальных сетях и познакомило тысячи казахстанских зрителей с творчеством женской K-pop группы Kandis. Кроме того, одним из конкурсных номеров группы стал кавер на песню Мархабы Саби «Dem Alam», исполненный на казахском языке.

Kandis — южнокорейская женская группа, которая формирует собственный уникальный стиль благодаря выдающимся вокальным данным и высокому уровню живых выступлений. Черпая вдохновение в R&B и хип-хопе 1990-х годов, участницы переосмысливают эти музыкальные направления в современном звучании, представляя зрителям мощные выступления и искренние сценические образы.

Comic Con Astana пройдет в столице Казахстана с 6 по 9 августа 2026 года. Хэдлайнерами фестиваля станут датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», а также звезды игрового сериала Netflix «One Piece» — Иньяки Годой, исполнивший роль Манки Д. Луффи, и Таз Скайлар, сыгравший Санджи. Все три актера выступят на главной сцене фестиваля, примут участие в автограф- и фотосессиях, а также ответят на вопросы поклонников.

В фестивале примут участие всемирно известный косплей-дуэт Kamui Cosplay, а также популярные блогеры и авторы контента SuperCrastan (Даня Крастер), Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye и Егор Шкред. Одним из специальных гостей станет итальянский художник Паоло Панталена, который сотрудничает с Marvel, DC, Image и другими крупнейшими мировыми издательствами. 7–9 августа на стенде «Другого издательства» и магазина Kryptonite Comics желающие смогут лично встретиться с художником, получить автограф и заказать авторский скетч.

Comic Con Astana является крупнейшим фестивалем современной поп-культуры в Центральной Азии и ежегодно объединяет поклонников кино, сериалов, аниме, комиксов, видеоигр, косплея и современной поп-культуры из разных стран. В этом году фестиваль вновь пройдет сразу на двух площадках — Barys Arena и ледовом дворце «Алау». Традиционной частью программы станет международный конкурс косплея с призовым фондом 20 млн тенге.

Билеты на Comic Con Astana доступны на официальном сайте фестиваля comicconastana.kz, а также на платформе Яндекс Афиша.

Партнерами фестиваля в 2026 году выступают Яндекс Go, Яндекс Еда, Кинопоиск, Яндекс Афиша, BIGBON, Chupa Chups и другие локальные и международные бренды.