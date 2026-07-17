Пожизненное лишение свободы назначено убившему 14-летнюю девочку в Акмолинской области

Осужденный по громкому делу об убийстве 14-летней девочки в Целиноградском районе Акмолинской области предстал перед судом сразу по четырем статьям УК РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно об убийстве 14-летней девочки в селе Ынтымак Целиноградского района.

Совершивший преступление 35-летний мужчина пытался скрыться, однако был задержан полицейскими менее чем за сутки. Ход расследования находился на особом контроле руководства департамента полиции.

На минувшей неделе состоялся приговор в отношении подозреваемого. В пресс-службе акмолинского областного суда отказались озвучить подробности по делу, ведь речь идет в том числе и о половой неприкосновенности несовершеннолетнее ребенка.

Мужчине были вменены сразу четыре статьи: ч.4 ст. 120 УК РК (Изнасилование в отношении малолетней), п. 1 ч.4 ст. 122 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, неоднократно), ст. 115-1 УК РК (Сталкинг), п. 14 ч. 2 ст. 99 УК РК (Убийство заведомо несовершеннолетнего лица).

— В соответствии с ч.4 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить В. окончательное наказание в виде в виде пожизненного лишения свободы с применением ч. 2 ст. 50 УК РК с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми, — постановил суд.

Ранее Kazinform писал о том, кого и за какие преступления осудили на пожизненный срок в Казахстане в 2026 году.