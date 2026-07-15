Пожизненный срок в Казахстане: кого и за какие преступления осудили в 2026 году

Вчера, 14 июля, в Атырауской области был вынесен пожизненный приговор по резонансному делу об убийстве семьи. Это уже как минимум пятый случай с начала 2026 года, когда казахстанские суды назначили или окончательно подтвердили такое наказание. Корреспондент агентства Kazinform собрал самые громкие дела этого года, по которым были вынесены пожизненные приговоры.

Январь: пожизненный приговор за убийство менеджера NCOC в Атырау

В январе Атырауский областной суд оставил без изменений пожизненный приговор мужчине, признанному виновным в мошенничестве, изнасиловании и убийстве беременной сотрудницы NCOC с особой жестокостью с целью сокрытия других преступлений, а также в краже и незаконном завладении автомобилем. Осужденный и его защитник обжаловали решение суда первой инстанции, однако апелляционная коллегия не нашла оснований для его изменения.

Напомним, о жестоком убийстве стало известно в апреле 2025 года. Судебный процесс по делу начался в июле 2025 года. Пожизненный приговор суд первой инстанции вынес в сентябре того же года.

Апрель: двойное убийство на глазах у ребенка в Кызылорде

В апреле специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который убил двух соседок на глазах у несовершеннолетнего ребенка.

По материалам дела, в январе этого года подсудимый после распития спиртного пришел в квартиру соседей с ножом. Сначала он смертельно ранил пожилую женщину, затем напал на ее дочь, которая пыталась спрятаться в ванной комнате. Свидетелем преступления стал несовершеннолетний ребенок, которому подсудимый также нанес ранение. Несмотря на это, мальчик успел отправить сообщение однокласснику, после чего соседи вызвали полицию.

Мужчина признан виновным по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 99, а также пункту 8 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК. В соответствии с частью 4 статьи 58 УК ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Апрель: убийство жены и несовершеннолетнего сына в Костанайской области

Еще один пожизненный приговор в апреле был вынесен в Костанайской области. Мужчину признали виновным в убийстве супруги и несовершеннолетнего сына.

По материалам дела, преступление произошло осенью 2025 года на почве ревности и конфликта из-за развода. Во время нападения сын попытался защитить мать, однако получил смертельные ножевые ранения. Женщина также погибла на месте.

После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу.

Июль: пожизненный срок за изнасилование малолетней падчерицы

13 июля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области признал 36-летнего мужчину виновным в изнасиловании малолетней падчерицы.

По версии следствия, преступления совершались с 2022 по 2025 год, когда девочка боялась рассказать о происходящем из-за угроз со стороны отчима. Суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы и пожизненно запретил ему занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Суд признал вину подсудимого доказанной на основании показаний потерпевшей, свидетелей и заключений экспертиз.

Июль: пожизненный приговор за расправу над семьей в Атырауской области

14 июля суд вынес приговор по громкому делу об убийстве целой семьи в селе Жангельдин Атырауской области. По итогам открытого судебного процесса, который продолжался два месяца, Султан Сарсемалиев признан виновным в особо жестоком убийстве родных своей бывшей супруги.

29-летнего мужчину также признали виновным в краже, мошенничестве, незаконном завладении документами и сокрытии преступлений. Кроме того, осужденный должен выплатить потерпевшей стороне 40 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Отбывать назначенное наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.



Напомним, семья пропала в конце 2025 года. Поиски начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию. Позднее тела супругов были обнаружены, после чего подозреваемого объявили в розыск.

Когда в Казахстане назначают пожизненное лишение свободы

В апреле 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Поправки, в частности, внесли изменения в Уголовный кодекс. Пожизненное лишение свободы стало безальтернативным наказанием за убийство малолетнего (статья 99 УК), изнасилование малолетнего (статья 120 УК) и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК).

По данным Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, в настоящее время пожизненное наказание в Казахстане отбывают более 200 человек.



