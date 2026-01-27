Суд оставил в силе пожизненный приговор за убийство менеджера NCOC в Атырау

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области признал подсудимого виновным в мошенничестве, изнасиловании и убийстве беременной женщины с особой жестокостью с целью сокрытия других преступлений, а также в краже и незаконном завладении автомобилем.

— Суд квалифицировал действия осужденного по ряду статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая убийство при отягчающих обстоятельствах. По совокупности преступлений Д. был приговорён к пожизненному лишению свободы. В пользу потерпевшей стороны также взыскана компенсация материального и морального ущерба, — сообщили в суде.

Тогда приговор был обжалован осужденным и его адвокатом. Однако судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда не нашла оснований для его изменения или отмены.

Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменений.

Напомним, о жестоком убийстве стало известно в апреле 2025 года: тело убитой женщины нашли в квартире в Атырау. Тогда полиция возбудила уголовное дело, был арестован подозреваемый.

Жестокое убийство прокомментировал глава Минэнерго.

Судебный процесс по делу начался в июле 2025 года.

Пожизненный приговор в отношении подсудимого вынесли в сентябре 2025 года: его обвинили в мошенничестве, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью.