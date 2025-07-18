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    09:51, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Дело подозреваемого в жестоком убийстве менеджера NCOC в Атырау передано в суд

    В конце апреля в одном из элитных жилых комплексов города Атырау был задержан подозреваемый по делу об убийстве женщины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: агентство Kazinform

    Согласно информации, предоставленной пресс-службой департамента полиции Атырауской области, 29 апреля подозреваемый совершил жестокое убийство женщины у неё дома.

    — Сотрудниками управления криминальной полиции был задержан подозреваемый 1987 года рождения, причастный к убийству женщины 1979 года рождения в её жилом доме. В ходе следственных действий у него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство при отягчающих обстоятельствах). В настоящее время продолжается проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, — сообщила пресс-служба департамента.

    Уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, было передано в суд. В ходе предварительного расследования дело рассматривалось по нескольким статьям Уголовного кодекса.

    Пресс-служба Атырауского областного суда подтвердила поступление уголовного дела в суд, однако дату начала судебного разбирательства пока не уточнила.

    По данным, распространённым в ряде средств массовой информации и телеграм-каналах, не исключено, что слушание дела может пройти в закрытом режиме.

    Напомним, ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела в связи с убийством женщины в Атырау.

    Позднее было установлено, что в Атырау задержан подозреваемый по делу об убийстве 46-летней женщины. В настоящее время он находится под стражей.

    Теги:
    Атырау Убийство
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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