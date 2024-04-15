Закон о семейно-бытовом насилии приняли в Казахстане

Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Напомним, соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены Главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.

Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат Парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при Президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Национального центра по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка.

Как ранее сообщалось, основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в 7 кодексов и 8 законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс «Об административных правонарушениях». Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки.

Посредством законов в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки:

запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в Особенной части кодекса, при совершении лицами преступления, связанного с насилием в отношении несовершеннолетних;

исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса;

за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;

устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;

вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;

вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и другие).

вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК.

Текст закона публикуется в печати.