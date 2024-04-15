РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Закон о семейно-бытовом насилии приняли в Казахстане

    закон
    Фото: пресс-служба Акорды

    Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Напомним, соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены Главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года. 

    Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат Парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при Президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Национального центра по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка.

    Как ранее сообщалось, основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в 7 кодексов и 8 законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс «Об административных правонарушениях». Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки. 

    Посредством законов в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки:

    • запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в Особенной части кодекса, при совершении лицами преступления, связанного с насилием в отношении несовершеннолетних;
    • исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса;
    • за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;
    • устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;
    • вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
    • устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;
    • вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и другие).
    • вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК.

    Текст закона публикуется в печати. 

    Теги:
    Насилие над детьми Бытовое насилие Президент Казахстана Закон и право Дети Женщины Семья
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!