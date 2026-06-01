Сколько человек отбывают пожизненный срок в Казахстане, сообщили в КУИС

Осужденные к пожизненному лишению свободы в Казахстане не подлежат условно-досрочному освобождению, а случаев применения УДО к данной категории заключенных в практике нет. Такие данные сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ведомства, в учреждении для отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы содержится более 200 осужденных. Среди них женщин нет, иностранными гражданами являются восемь человек.

Согласно данным судебной статистики, в 2023 году наказание в виде пожизненного лишения свободы отбывали более 190 человек, а в 2024 и 2025 годах — свыше 200 человек.

Основную часть контингента составляют лица, осужденные за особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования, убийства с особой жестокостью, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В КУИС подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает условно-досрочное освобождение для лиц, отбывающих пожизненное наказание.

— Случаи освобождения данной категории осужденных по условно-досрочному основанию в практике отсутствуют, — сообщили в Комитете.

Ранее в МВД разъяснили, в каких случаях не освобождают от уголовной ответственности.