Суд в Павлодаре назначил мужчине пожизненное лишение свободы за изнасилование падчерицы

36-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании малолетней падчерицы. По версии следствия, надругательства обвиняемый начал совершать в 2022 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Версия следствия — первое изнасилование падчерицы мужчина совершил в декабре 2022 года. Тогда девочке было всего лишь 8 лет. После якобы надругательства повторились вновь. При этом потерпевшая все скрывала из-за страха, поскольку отчим пригрозил убийством. Последний факт случился в 2025 году.

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме по факту «Изнасилование малолетнего лица». Статья предусматривает безальтернативный вид наказания и суд пришел к выводу, что вина доказана.

— Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 120 ч.4 УК, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, — огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Ныгыбаева.

Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии чрезвычайной безопасности. Суд пояснил, что вынес обвинительный приговор на основе показаний потерпевшей, свидетелей и заключения экспертиз. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сельчанину назначили пожизненный срок в Павлодаре мужчине за убийство дочери.