Пожизненный срок назначили сельчанину за убийство дочери в Павлодарской области

Суд признал 26-летнего парня виновным в убийстве и истязаниях трехлетней дочери. По версии следствия, мужчина вел себя агрессивно по отношении к девочке, считая ее не родной, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жуткие подробности жизни маленькой девочки, по сути, раскрылись лишь после ее смерти и при последовавшем расследовании уголовного дела.

По версии следствия, отец девочки несколько месяцев в 2025 году истязал дочь. Способы были разные. На ночь, чтобы ребенок не ходил, привязывал к кровати. Наносил также побои. Вместе с тем, в прошлом году в семье появился еще и сын.

— Будучи допрошенной в ходе досудебного расследования и в судебном заседании, мать девочки последовательно поясняла, что после рождения второго ребенка отношение подсудимого к дочери изменилось. У подсудимого возникли сомнения в своем отцовстве, он стал проявлять раздражение по отношению к дочери и систематически применять к ней физическое насилие, — рассказала в ходе прений государственный обвинитель Елена Корнева.

В сентябре 2025 году парень пошел в баню к соседу. Там распивал спиртное, а затем решил сходить домой, где в итоге побил дочь и принес ее с собой в баню. По версии следствия, находясь в предбаннике, в какой-то момент кинул девочку на пол. Впоследствии ребенка он отвез в районную больницу, где она скончалась.

Уголовное дело в суде рассмотрели по факту убийства малолетнего лица и истязаний. Свою вину сельчанин признал частично, пояснив, что дочь не избивал, а напротив, периодически делала этого его супруга. При этом, умышленного убийства не было, произошла случайность, в результате которой он допустил смерть по неосторожности. Суд, между тем, пришел к выводу, что вина полностью доказана.

— На основании ч.4 статьи 58 по совокупности уголовных правонарушений окончательно к отбытию назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, — огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Суд пояснил, что собранные по делу доказательства, показания свидетелей и заключение экспертиз указывают на вину сельчанина. Также парня обязали выплатить 5 миллионов тенге матери погибшей девочки. К слову, самостоятельно выйти из зала заседаний осужденный не смог, упал в обморок.

Напомним, в сентябре 2025 года в райбольницу в Павлодарской области поступила девочка с переломом затылочной кости, где впоследствии скончалась. После смерти ребенка полицейские задержали ее отца.