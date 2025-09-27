Жителя Павлодарской области задержали после смерти 3-летней дочери
По информации медиков, ребенок поступил в больницу с переломом затылочной кости, где в итоге скончался, передает корреспондент агентства Kazinform.
В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали: 3-летнюю девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. После осмотра хирургом установлен диагноз: закрытый перелом затылочной кости, ушибленная рана надбровной области слева, ножественные ушибы мягких тканей и кровоподтёки туловища.
Вместе с тем, проведенные реанимационные мероприятия эффекта не дали. Констатирована смерть.
— По подозрению в совершении данного преступления установлен, задержан и с санкции суда арестован отец ребенка. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.
