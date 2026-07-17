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    Касым-Жомарт Токаев отметил роль Си Цзиньпина в стремительном развитии Китая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, высоко оценил выдающиеся руководящие качества Си Цзиньпина, стратегическое видение которого определяет развитие современного Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    — В моей стране Председателя Си считают великим лидером исторического масштаба, под мудрым и уверенным руководством которого страна движется к новым впечатляющим достижениям в этом бурном, непредсказуемом и наполненном взаимной враждой мире. В октябре 2029 года Китай отметит 80-летие со дня провозглашения Китайской Народной Республики. Восемьдесят лет — это целая человеческая жизнь, и половину этого времени Китай боролся с пагубными последствиями политических и экономических потрясений. И всего за 40 лет Китай добился невероятных успехов в своем развитии, полностью преодолев проблему бедности и став мировой сверхдержавой с широко диверсифицированной экономикой, включающей супервысокие технологии. Это достижение стало возможным благодаря ведущей роли Коммунистической партии и ее компетентного и исключительно способного лидера Председателя Си Цзиньпина, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».

    Казахстан Китай Касым-Жомарт Токаев Политика Международные отношения Си Цзиньпин
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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