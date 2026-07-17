Касым-Жомарт Токаев отметил роль Си Цзиньпина в стремительном развитии Китая

— В моей стране Председателя Си считают великим лидером исторического масштаба, под мудрым и уверенным руководством которого страна движется к новым впечатляющим достижениям в этом бурном, непредсказуемом и наполненном взаимной враждой мире. В октябре 2029 года Китай отметит 80-летие со дня провозглашения Китайской Народной Республики. Восемьдесят лет — это целая человеческая жизнь, и половину этого времени Китай боролся с пагубными последствиями политических и экономических потрясений. И всего за 40 лет Китай добился невероятных успехов в своем развитии, полностью преодолев проблему бедности и став мировой сверхдержавой с широко диверсифицированной экономикой, включающей супервысокие технологии. Это достижение стало возможным благодаря ведущей роли Коммунистической партии и ее компетентного и исключительно способного лидера Председателя Си Цзиньпина, — сказал Касым-Жомарт Токаев.