Казахстанские нано-стельки для медицины и спорта вошли в число лучших инноваций WIPO Global Awards 2026

Компания стала одним из трех лучших проектов в новой категории «Спорт», учрежденной ВОИС в этом году.

Церемония награждения состоялась 10 июля в Женеве в рамках 68-й серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС.

В 2026 году на конкурс поступило около 1 300 заявок из 126 стран. По итогам многоэтапного отбора международные эксперты определили 33 финалиста.

В категории «Спорт» Mirai Tech представила Казахстан наряду с компаниями из США и Швейцарии, подтвердив высокий потенциал отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта, биомеханики и спортивной медицины. Победителем в этой номинации стала компания из Швейцарии.

Mirai Tech — казахстанский deep-tech стартап, основанный в Астане. Компания разрабатывает интеллектуальные нано-стельки со встроенными автономными сенсорами для медицинской реабилитации, спортивной медицины и мониторинга физических нагрузок. Технология позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать биомеханические данные о движении человека, применять их для восстановления пациентов, профилактики спортивных травм и повышения эффективности тренировочного процесса.

Вхождение казахстанской компании в число финалистов WIPO Global Awards стало значимым международным достижением для национальной инновационной экосистемы. Участие Mirai Tech в финале премии способствует повышению узнаваемости казахстанских технологических проектов и открывает дополнительные возможности для продвижения отечественных разработок на мировом рынке.

Напомним, 8 июля, в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве состоялось открытие страновой выставки Республики Казахстан «Наследие Великой Степи».