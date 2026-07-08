Выставка «Наследие Великой Степи» открылась на площадке ВОИС

В церемонии открытия приняли участие Генеральный директор Организации Дарен Танг, главы и представители иностранных делегаций, а также многочисленные участники Ассамблеи ВОИС.

Делегацию Казахстана представили Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария) Ержан Казыхан, министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, Постоянный представитель РК при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях Кайрат Торебаев.

Для Казахстана эта выставка имеет особое значение, поскольку представляет страну как государство, бережно сохраняющее свое культурное наследие и одновременно раскрывающее его с помощью современных технологий, творческих решений и новых форм международной культурной презентации.

Экспозиция демонстрирует богатство и многослойность культурного наследия Казахстана как живой основы национальной идентичности и современного творческого развития. В нее вошли изделия декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, музыкальные инструменты и предметы традиционного быта.

Центральным элементом выставки стала иммерсивная мультимедийная инсталляция «Шедевры казахстанской живописи», реализованная совместно с Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева. Проект объединяет произведения казахстанского изобразительного искусства с современными цифровыми технологиями, позволяя по-новому представить художественное наследие страны международной аудитории.

Культурную программу представил этно-фольклорный ансамбль «Joshy Qazaq National Group», соединивший традиционное звучание казахских инструментов с современной сценической подачей. Гости выставки также познакомились с гастрономическими традициями Казахстана.

В комментарии Kazinform Генеральный директор ВОИС Дарен Танг отметил, что Организация ценит то, что Казахстан решил представить частичку казахской культуры и истории в современном ключе здесь, в ВОИС, в рамках нынешней Генеральной Ассамблеи.

— Это событие, когда собираются все 194 государства-члена ВОИС. Они приезжают, чтобы обсудить вопросы и установить международные правила, но в то же время они общаются между собой, заводят друзей. И поэтому для Казахстана это потрясающая возможность продемонстрировать Великую степь, Вашу культуру. Мы только что узнали о Коркыте, который создал музыкальный инструмент, чтобы победить смерть. Конечно же, Казахстан — это земля не только традиционной культуры, но и современных форм самовыражения. Это ваш поэт Абай и, безусловно, современный певец Димаш Кудайберген. Казахстан — страна с богатым наследием и сильной культурой, берущей начало в степях и своей истории, но в то же время это государство, устремленное в будущее. В числе приоритетов Казахстана — искусственный интеллект и цифровые технологии. И эта выставка как раз демонстрирует казахскую культуру и наследие в сочетании с современными технологиями Казахстана. Поэтому я очень рад приветствовать этот маленький уголок Казахстана здесь, на Генеральной Ассамблее ВОИС, и дать возможность более чем тысяче делегатов со всего мира прийти и узнать Казахстан немного лучше, — сказал Дарен Танг.

По словам Постоянного представителя РК при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях К. Торебаева, в этом году Казахстан решил выставить и показать все возможности страны.

— Были привезены картины из Музея Абылхана Кастеева, привезены оригиналы наших экспонатов. И мы хотим показать, как Казахстан смог сохранить свое историческое и культурное наследие, и при этом продвинуться вперед по цифровым решениям. Поэтому наш выставочный комплекс сделан в качестве юрты. И участники Генеральной Ассамблеи — это более 150 стран — они тоже участвуют. Это министры, их заместители, руководители патентных офисов, и они в рамках своей работы могут не только увидеть, но и почувствовать Казахстан, - сказал К. Торебаев.

В рамках Генеральной Ассамблеи у Казахстана также очень много инициатив.

— В этом году мы возглавляем нашу подгруппу, так называемую ЦАКВЕ, в рамках которой теперь мы будем совместно представлять интересы нашего региона. В целом, Всемирная организация интеллектуальной собственности — продвинутая организация, которая с Казахстаном на высоком уровне сотрудничает. Это открытие магистерских программ, Центра обучения по интеллектуальной собственности. Мы здесь проводим обучение наших судей и другие программы, — добавил он.

Как отметил министр юстиции РК Е. Сарсембаев, казахстанская делегация принимает участие и в очередной сессии Всемирной организации интеллектуальной собственности.

— Вчера и сегодня в своем докладе на Ассамблее мы ознакомили коллег с конституционными реформами, происходящими в нашей стране. Это связано с тем, что впервые в новой Конституции закреплен принцип о защите интеллектуальной собственности законом. Мы донесли эту информацию до представителей 194 государств. С одной стороны, мы будем сохранять и защищать эту интеллектуальную собственность на конституционном уровне, а с другой стороны — мы являемся государством, которое находит пути применения цифровизации и возможностей искусственного интеллекта. Поэтому мы выносим на обсуждение вопросы защиты интеллектуальной собственности, выходящие на такой новый уровень и с новым видением. Это во-первых. Во-вторых, мы организовали выставку, связанную с нашей страной. Стоит отметить, что мы впервые проводим подобную выставку в главном здании Всемирной организации интеллектуальной собственности. У события есть две стороны: с одной — мы демонстрируем наши национальные ценности, а с другой — уделяем особое внимание вопросам цифровизации. Можно сказать, что все это имеет символическое значение, — сказал министр юстиции РК.

Выставка «Наследие Великой Степи» продлится в штаб-квартире ВОИС до 15 июля и станет важной частью культурной программы Ассамблеи, отражающей стремление Казахстана продвигать свое историческое и творческое наследие в международном пространстве.