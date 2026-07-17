Большая часть банков запустили единый QR для оплаты раньше времени — Нацбанк РК

Согласно этой системе казахстанцы также смогут осуществлять переводы по номеру телефона между разными банками. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов на презентации системы.

— Большая часть банков была подключена к нему. Но вот сегодня завершается конкретный к этому сервису и подключение всех банков. Вот оно прямо сейчас, собственно, идет. И я думаю, что в горизонте нескольких часов у всех казахстанцев появится возможность переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от банка обслуживания, — сообщил Жаленов.

Вместе с этим подключается единый межбанковский QR.

— Принцип работы тоже очень простой. Открываете банковское приложение, QR, идете в любой терминал, оплачиваете и для вас ничего не меняется. Здесь надо подчеркнуть, что никаких дополнительных приложений или дополнительных терминалов для предпринимателей устанавливать не нужно. Все будет работать через существующую инфраструктуру, — пояснил он.

При этом гражданам сначала нужно обновить банковские приложения.

— Каждый банк, начиная с сегодняшнего дня, сообщит клиентам, что им нужно делать, чтобы заработал у кого-то. Если это iPhone App Store, нужно обновить. Это единственное, что нужно сделать. А в остальном, по сути, мы получаем новый сервис. Сегодня уже большая часть банков, крупнейшие банки прямо сейчас запускают работу. Буквально час назад, на самом деле, они открылись на всех клиентов, я думаю, тоже сообщат в ближайшее время, — отметил он.

Ранее сообщалось, казахстанцы смогут воспользоваться единым QR для оплаты товаров и услуг с 19 июля — именно в этот день вступают в силу нормы закона, согласно которым участие банков в системе станет обязательным.

Напомним, в апреле стало известно, что к системе единого межбанковского QR-кода подключились все казахстанские банки. В июне регулятор планировал завершить все технические работы совместно с участниками.



Запуск единого QR-кода для безналичных платежей состоялся в ноябре 2025 года. Национальный банк организует межбанковское взаимодействие для проведения QR-платежей на базе Межбанковской системы мобильных платежей. Система позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода между клиентами разных банков.