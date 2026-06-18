Казахстанцы смогут воспользоваться единым QR для оплаты товаров и услуг с 19 июля

Об этом Тимур Сулейменов сообщил 18 июня на пленарном заседании Сената.

— С 19 июля заработает единая межбанковская система QR-кода для безналичных платежей. При поддержке парламента 1 мая была заложена правовая основа для запуска новой отрасли экономики-индустрии цифровых активов. Была создана современная, ясная и институциональная среда. На базе регуляторного центра Национального банка запущено более 30 инновационных проектов в сфере цифровых финансовых активов, — сообщил Сулейменов.

Ранее сообщалось, что с 19 июля вступают в силу нормы закона, согласно которым участие банков в системе станет обязательным.

Напомним, в апреле стало известно, что к системе единого межбанковского QR-кода подключились все казахстанские банки. В июне регулятор планировал завершить все технические работы совместно с участниками.

Запуск единого QR-кода для безналичных платежей состоялся в ноябре 2025 года. Национальный банк организует межбанковское взаимодействие для проведения QR-платежей на базе Межбанковской системы мобильных платежей.

Система позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода между клиентами разных банков.

В Нацбанке подчеркнули, что внедрение системы направлено на повышение удобства и доступности безналичных платежей для граждан и бизнеса. Она расширяет платежные возможности банков и позволяет их клиентам совершать и принимать QR-платежи не только внутри одного банка, но и между различными финансовыми организациями.