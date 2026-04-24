Единый межбанковский QR-код станет доступен казахстанцам в июле

В июне регулятор планирует завершить все технические работы совместно с банками. Ожидается, что казахстанцы начнут пользоваться ей в июле.

— Наша команда проводила совещание и технические работы с банками на этой неделе. Надеемся, что мы к лету сможем всех порадовать и эта система заработает уже на практике. Повторюсь, все юридические вещи закреплены, начиная с закона, заканчивая договорами о подключении к единой системе. Остаются технические моменты. Надеюсь, что мы летом сможем их перевести уже в практическое воплощение русла, — отметил он на брифинге в Нацбанке.

По его словам, банки второго уровня уже подписали договоры о присоединении к системе. С 19 июля вступают в силу нормы закона, согласно которым участие банков в системе станет обязательным.

— Я, конечно, тоже хочу, чтобы быстрее произошло, но это криптография, это цифра, в которой необходимо разбираться и нужно обеспечить именно безопасность этих платежей, потому что это система разных банков. Передается информация, в том числе персональная, информация о платеже, о плательщике, которую нужно обеспечить абсолютно полной защитой, иначе можем получить вместо хорошего продуманного проекта проблемы, — отметил он.

В этой связи некоторые банки подготовили собственные инструменты обеспечения безопасности этих QR-платежей. Теперь им необходимо их интегрировать, сообщил глава регулятора.

Отметим, что система позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода между клиентами разных банков.

Ранее сообщалось, что в марте к системе единого QR-кода подключились шесть банков и АО «Казпочта».