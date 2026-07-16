Казахстан и Китай подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года

Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazinform.

По завершении встречи лидеров Казахстана и Китая были подписаны Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики на период 2027–2030 годы.

Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.

Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин высоко оценил курс реформ в Казахстане.