Качество законов Курултая должно опираться на науку, аналитику и оценку последствий — эксперт

Экспертно-аналитическое сопровождение должно стать одним из ключевых механизмов повышения качества законотворческой деятельности Курултая. Об этом на экспертной платформе «Курултай — основа новой архитектуры законодательной власти» заявила начальник Центра публичного законодательства и государственного управления Института парламентаризма Шолпан Саймова, передает Kazinform.

По словам Шолпан Саймовой, практическая реализация конституционной реформы и переход к однопалатной модели законодательной власти предъявляют новые требования к качеству принимаемых решений. Назначение выборов в Курултай стало первым шагом в полноценном перезапуске политической системы и модели государственного управления, поэтому особое значение приобретает профессиональное сопровождение законодательного процесса.

Эксперт подчеркнула, что современное законотворчество невозможно без глубокого научного анализа, оценки возможных последствий и профессиональной экспертизы законодательных инициатив. Каждое предложение, поступающее в Курултай, должно оцениваться не только с правовой точки зрения, но и с учетом его экономического, социального и экологического воздействия.

Как отметила Шолпан Саймова, новые правила формирования Курултая усиливают значение партийных программ и качества законодательных инициатив, а потому возрастает роль экспертного сообщества, способного обеспечить научное и аналитическое сопровождение принимаемых решений. По ее словам, экспертно-аналитическое обеспечение должно стать неотъемлемой частью работы нового законодательного органа.

Особую роль в этом процессе, по ее мнению, призваны сыграть современные информационно-аналитические системы и технологии искусственного интеллекта, которые позволят анализировать большие массивы данных, выявлять возможные противоречия в законодательстве и более точно прогнозировать последствия принимаемых решений.

Эксперт также отметила, что эффективное законотворчество невозможно без широкого участия научного сообщества, профессиональных объединений, представителей бизнеса, гражданского общества и региональных экспертов. Такой подход позволит обеспечить доказательность принимаемых решений и повысить доверие граждан к законодательному процессу.

По словам Шолпан Саймовой, выборы в Курултай являются частью последовательной политической модернизации, в рамках которой развитие представительных институтов сопровождается совершенствованием законодательных процедур, повышением их открытости и ответственности перед обществом. Именно поэтому качество законов становится одним из ключевых факторов эффективности новой модели государственного управления.