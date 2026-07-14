Цифровой кодекс вступил в силу: что изменится для казахстанцев

В Казахстане вступил в силу Цифровой кодекс, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

С 12 июля 2026 года в Республике Казахстан официально вступил в силу Цифровой кодекс — основополагающий документ, закладывающий фундамент для системного развития цифровых технологий, массового внедрения искусственного интеллекта и формирования устойчивой цифровой среды. Принятие данного закона знаменует переход страны от точечных решений к комплексной цифровой трансформации на государственном уровне.

Цифровой кодекс впервые на законодательном уровне закрепляет цифровые права человека. Граждане получают гарантированное право на управление своими персональными данными, включая возможность их удаления, анонимизации и ограничения обработки. Особое внимание уделено биометрии: её использование теперь строго регламентировано. Важным шагом стало введение права на пересмотр решений, принятых автоматизированными системами и алгоритмами ИИ, что обеспечивает прозрачность и подотчетность внедряемых технологий.

Документ расширяет правовое поле, вводя понятия цифровых документов, сведений и подтверждений (включая push-уведомления и коды). Также четко определяет виды цифровых объектов (цифровых записей, активов, ресурсов, платформ, программного обеспечения, цифровых систем, объектов цифровой инфраструктуры, продуктов цифровых данных и иных цифровых объектов, предусмотренных законами Республики Казахстан), а также их статус ключевых цифровых объектов.

Так, стратегические цифровые объекты, предназначенные для выполнения государственных функций, оказания государственных услуг либо обеспечения устойчивого функционирования цифровой архитектуры государства обретут статус национальных цифровых объектов. Такой статус будет устанавливаться законами Республики Казахстан. Также, создаются условия для использования смарт-контрактов и распределенных систем.

Одним из важных нововведений стало внедрение платформы обмена и оборота продуктов цифровых данных. Это цифровая площадка, обеспечивающая прозрачный доступ к размещенным на ней цифровым продуктам с четко установленными условиями их использования. Под «продуктом цифровых данных» в кодексе понимается агрегированный, формализованный результат обработки данных, готовый к эффективному применению в цифровой среде. При этом на собственников таких платформ возлагаются строгие обязательства по обеспечению кибербезопасности: они обязаны предотвращать несанкционированный доступ, утечки и трансграничную передачу данных, если она ограничена законодательством РК. Таким образом, создание подобных платформ позволит обеспечить легальный, безопасный и прозрачный оборот цифровых данных в стране.

Согласно новым нормам, цифровая трансформация становится обязательным процессом для государственных органов и квазигосударственного сектора. Ежегодные программы трансформации теперь станут ключевым показателем эффективности (KPI) для руководителей. Кодекс также устанавливает усиленные стандарты кибербезопасности и гарантирует доступность цифровых сервисов для лиц с инвалидностью.

Принятие Цифрового кодекса в Год цифровизации и искусственного интеллекта создает целостную правовую базу, обеспечивающую баланс между технологическим прогрессом и защитой интересов граждан Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Казахстана в январе этого года.