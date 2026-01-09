Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Казахстана

Главой государства подписан Цифровой кодекс Республики Казахстан. Текст Кодекса публикуется в печати.

Также Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства». Текст Закона также публикуется в печати.

Ранее Президент подписал Строительный кодекс Республики Казахстан.