15:33, 09 Январь 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Казахстана
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.
Главой государства подписан Цифровой кодекс Республики Казахстан. Текст Кодекса публикуется в печати.
Также Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства». Текст Закона также публикуется в печати.
Ранее Президент подписал Строительный кодекс Республики Казахстан.