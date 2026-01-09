РУ
    15:33, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Казахстана

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    Тоқаев
    Фото: Акорда

    Главой государства подписан Цифровой кодекс Республики Казахстан. Текст Кодекса публикуется в печати.

    Также Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства». Текст Закона также публикуется в печати.

    Ранее Президент подписал Строительный кодекс Республики Казахстан.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Цифровой кодекс Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
