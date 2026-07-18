Как отличаются цены на сахар в городах Казахстана

Цены на один из самых востребованных социально значимых продуктов — сахар-песок — в регионах Казахстана демонстрируют заметный разброс. Корреспондент агентства Kazinform изучил актуальную стоимость сахара в разных городах страны. Разница между самым доступным и самым дорогим предложением на рынке превышает 50%.

Цены на стандартный весовой белый сахар заметно отличаются в зависимости от логистики, наличия местных производств и торговых надбавок в регионах.

Самый дешевый сахар сегодня можно найти на прилавках Талдыкоргана (от 380 тг/кг), Уральска (от 390 тг/кг) и Тараза (от 410 тг/кг). Этому способствует близость к отечественным сахарным заводам в южных регионах и прямые поставки в стабфонды.

Максимальные ценники зафиксированы на западе и юге страны. Лидером по дороговизне стал Атырау, где верхняя планка доходит до 600 тг/кг. Несильно отстают Шымкент (до 560 тг/кг), Алматы и Актобе (до 555 тг/кг).

В Астане и Актау цена зафиксировалась на отметке 450 тг/кг. Примерно в этом же диапазоне держатся Караганда (435–480 тг/кг) и Павлодар (460–500 тг/кг).

Инфографика: Kazinform

Представленные в инфографике цифры отражают стоимость обычного весового белого сахара-песка. Однако конечная корзина потребителя часто обходится дороже, если речь идет о двух популярных альтернативах обычному песку:

Сахар-рафинад (прессованный кусковой). За удобный формат порционных кубиков и плотную картонную коробку приходится платить больше. В среднем по Казахстану рафинад обходится на 30–50% дороже весового песка — его цена на прилавках начинается от 700–850 тг/кг.

Тростниковый (бурый) сахар. Этот продукт позиционируется как более здоровая альтернатива белому сахару. Поскольку он полностью импортируется из стран Азии и Латинской Америки, его стоимость переходит в премиум-сегмент. В крупных супермаркетах Алматы и Астаны цена за килограмм такого «экзотического» сахара легко превышает 1 500–2 500 тенге.

Региональный дисбаланс цен во многом диктуется расходами на транспортировку и политикой местных торговых сетей. В то время как южные регионы за счет собственного производства удерживают планку минимальных цен, западные области, сильно зависящие от импортных поставок, вынуждены платить за сахар по максимальному тарифу.

Ранее сообщалось, что цены на малину и смородину в разных регионах Казахстана заметно отличаются.