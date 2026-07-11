Где дешевле купить малину и смородину в Казахстане

Сезон ягод в самом разгаре, однако цены на малину и смородину в разных регионах Казахстана заметно отличаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

Самая доступная малина сегодня продается в Таразе, где на рынках килограмм можно купить за 1,5–1,6 тысячи тенге. Немногим дороже ягода в Кызылорде — около 1 650 тенге за килограмм, а также в Уральске, Талдыкоргане, Караганде и Туркестане, где цены начинаются от 1,8 — 2 тысяч тенге.

В Алматы стоимость малины составляет около 2,2 тысячи тенге за килограмм, в Жезказгане — 2,5 тысячи, в Усть-Каменогорске — 2,8 тысячи, а в Астане цена достигает 2,5–3 тысяч тенге.

Самой дорогой малина оказалась в западных регионах. В Актобе килограмм стоит около 3,5 тысячи тенге, а в Атырау — от 3,5 до 4 тысяч тенге.

Фото: Kazinform/ИИ

Не менее заметен разброс цен и на смородину. Самые низкие цены зафиксированы в Караганде — около 1,4 тысячи тенге за килограмм. В Алматы и Актобе ягоду можно приобрести от 1,5 тысячи тенге, в Жезказгане — за 1,6 тысячи, в Кызылорде — примерно за 2 тысячи тенге.

В Туркестане, Талдыкоргане и Кокшетау смородина стоит в среднем 2,3–2,5 тысячи тенге за килограмм. В Шымкенте цена на красную смородину составляет около 3 тысяч тенге, а на черную достигает 3,8 тысячи тенге.

Самая высокая стоимость смородины отмечена в Уральске, где в зависимости от сорта килограмм продают по цене от 2 до 5 тысяч тенге.

В отдельных городах ягоды чаще продают не килограммами, а литрами или небольшими ведерками, поэтому для сравнения в инфографике использованы ориентировочные цены за килограмм. При этом стоимость зависит не только от региона, но и от сорта, урожайности, места продажи и объема партии.

Инфографика: Kazinform

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