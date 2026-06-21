Сколько стоит отпуск за границей для семьи из Казахстана этим летом

Летний сезон — традиционный пик активности в туризме. Высокий спрос неизбежно подталкивает цены вверх. Анализ предложений крупнейших отечественных туроператоров показал, во сколько обойдется недельный тур на 7 ночей из города Алматы для семьи из четырех человек (двое взрослых и двое детей), передает корреспондент агентства Kazinform.

Важно понимать, что все стартовые цены — это лишь базовый «входной билет». В эту стоимость включены авиаперелет и проживание в бюджетных отелях, а тип питания является минимальным — либо только завтраки, либо вовсе без питания.

Если сравнивать направления по стоимости, то ценовая карта семейного отдыха (от самых доступных к дорогим) выглядит так:

Фото: Kazinform

Грузия (от 850 тыс. тенге) — наиболее бюджетный вариант. Низкая цена объясняется коротким перелетом, обилием прямых рейсов и большим выбором недорогого жилья. Но питаться здесь придется за свой счет.

Египет (от 920 тыс. тенге) и Турция (от 990 тыс. тенге) — можно сказать что это самые популярные чартерные направления. За эти деньги в минимальный тариф может быть включен даже самый скромный «все включено», но это будет трехзвездочный отель на удалении от моря. Хорошая семейная «пятерка» с качественной системой All Inclusive поднимет стартовую цену в почти 1,5–2 раза.

Вьетнам (от 1,05 млн тенге) и Таиланд (от 1,15 млн тенге) — азиатские страны обходятся дороже Ближнего Востока из-за длительного перелета и высокой стоимости авиаперевозок. Базовый тариф включает только завтраки, поэтому расходы на обеды и ужины в местных кафе лягут на плечи туристов.

Мальдивы (от 2 млн тенге) и Бали (от 2,35 млн тенге) — самые дорогие и премиальные курорты. Перелет на четырех человек (на Бали часто с пересадками) съедает до 70% всего бюджета. На Мальдивах при тарифе «только завтраки» туристам придется отдельно доплачивать за дорогие рестораны внутри курорта, что может удвоить расходы.

Итоговая стоимость путевки всегда сильно зависит от возраста детей. Отели дают скидки малышам до 6–12 лет, но если дети уже подростки, их оформляют по полному взрослому тарифу, что резко увеличивает ценник.

Кроме того, покупая самый дешевый тур, семья должна быть готова к сопутствующим расходам, которые часто не входят в минимальный пакет. Сюда относятся самостоятельная оплата трансфера от аэропорта до отеля, обязательные медицинские страховки, курортные сборы (на Бали, Мальдивах) и расходы на развлечения. Для экономии эксперты советуют использовать раннее бронирование за несколько месяцев до вылета. В разгар сезона (июль–август) поймать «горящие туры» для большой семьи практически невозможно, так как хорошие номера разбираются в первую очередь.

Стоит отметить, что указанные цены актуальны на июнь, носят ознакомительный характер и меняются в зависимости от курса валют и тарифов авиакомпаний.

На прошлой неделе корреспондент Kazinform посчитал сколько стоит слетать на ЧМ-2026 из Казахстана.