Развитие ИИ должно соответствовать принципам мира и устойчивого развития — Президент РК

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере ИИ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Мы предлагаем запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост», главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами. Существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта. Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта. Мы должны разработать надежные меры защиты от злонамеренного использования искусственного интеллекта, включая киберугрозы, дипфейки, цифровое мошенничество и другие возникающие риски. И мы были бы весьма признательны Правительству Китая за поддержку нашего предложения объявить следующий год в наших странах Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта, — отметил Глава государства.

Президент считает, что возможности искусственного интеллекта опережают коллективные способности людей понимать, оценивать и регулировать его

Развитие ИИ должно соответствовать принципам мира и устойчивого развития, а не конфронтации или военной конкуренции.

— Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта. В конечном счете, будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности. В связи с этим Казахстан предлагает создать международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отметил, что Казахстан готов плодотворно взаимодействовать со всеми партнерами, чтобы использовать потенциал искусственного интеллекта во имя поддержания долгосрочного мира, устойчивого развития и всеобщего процветания.

Напомним, сегодня Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего»

Глава государства поддержал создание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.