Аномальная жара привела к росту числа лесных пожаров в Казахстане

15 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 8 лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Пожары произошли в следующих регионах:

Акмолинская область — 1 пожар;

Костанайская область — 1 пожар;

Государственный национальный природный парк «Буйратау» — 3 пожара;

Государственный национальный природный парк «Бурабай» — 1 пожар;

КГУ «Сандыктауское лесное хозяйство» — 2 пожара.

Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» с использованием систем раннего обнаружения, а также в результате постоянного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной.

С момента обнаружения пожаров сотрудники государственной лесной охраны и десантники авиационной пожарной службы РГКП «Казавиалесоохрана» оперативно приступили к работам по локализации и ликвидации возгораний.

В последние дни в связи с аномально жаркой погодой участились случаи степных пожаров и возгорания сухой растительности. В этой связи силы государственной лесной охраны и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме для предупреждения и оперативной ликвидации лесных пожаров. Авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов осуществляются на постоянной основе.

Отметим, что лесные пожары продолжаются и в Турции.