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    Аномальная жара привела к росту числа лесных пожаров в Казахстане

    15 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 8 лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Аномальная жара привела к росту числа лесных пожаров в Казахстане
    Кадр из видео

    Пожары произошли в следующих регионах:

    • Акмолинская область — 1 пожар;
    • Костанайская область — 1 пожар;
    • Государственный национальный природный парк «Буйратау» — 3 пожара;
    • Государственный национальный природный парк «Бурабай» — 1 пожар;
    • КГУ «Сандыктауское лесное хозяйство» — 2 пожара.

    Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» с использованием систем раннего обнаружения, а также в результате постоянного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной.

    С момента обнаружения пожаров сотрудники государственной лесной охраны и десантники авиационной пожарной службы РГКП «Казавиалесоохрана» оперативно приступили к работам по локализации и ликвидации возгораний.

    В последние дни в связи с аномально жаркой погодой участились случаи степных пожаров и возгорания сухой растительности. В этой связи силы государственной лесной охраны и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме для предупреждения и оперативной ликвидации лесных пожаров. Авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов осуществляются на постоянной основе.

    Отметим, что лесные пожары продолжаются и в Турции.

    Пожар Экология Природные пожары Лесные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор