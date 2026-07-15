Аномальная жара привела к росту числа лесных пожаров в Казахстане
15 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 8 лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Пожары произошли в следующих регионах:
- Акмолинская область — 1 пожар;
- Костанайская область — 1 пожар;
- Государственный национальный природный парк «Буйратау» — 3 пожара;
- Государственный национальный природный парк «Бурабай» — 1 пожар;
- КГУ «Сандыктауское лесное хозяйство» — 2 пожара.
Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» с использованием систем раннего обнаружения, а также в результате постоянного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной.
С момента обнаружения пожаров сотрудники государственной лесной охраны и десантники авиационной пожарной службы РГКП «Казавиалесоохрана» оперативно приступили к работам по локализации и ликвидации возгораний.
В последние дни в связи с аномально жаркой погодой участились случаи степных пожаров и возгорания сухой растительности. В этой связи силы государственной лесной охраны и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме для предупреждения и оперативной ликвидации лесных пожаров. Авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов осуществляются на постоянной основе.
Отметим, что лесные пожары продолжаются и в Турции.