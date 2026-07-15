Лесные пожары продолжаются в Турции

Пожарные продолжают борьбу с огнем в турецкой провинции Мугла, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Лесной пожар, вспыхнувший в районе Милас провинции Мугла, в основном удалось взять под контроль. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются с земли и с воздуха.

Возгорание началось вчера вечером в лесном массиве в районе Бозбюк местности Гюрчамлар. Ночью пожарные вели борьбу с огнем наземными силами, а с наступлением утра к операции подключились шесть вертолетов и четыре самолета.

Также в тушении пожара задействованы сотни сотрудников экстренных служб, десятки единиц спецтехники.

В Главном управлении лесного хозяйства Турции сообщили, что пожар удалось в значительной степени локализовать, однако работы продолжаются до полного тушения очагов возгорания.

Губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык сообщил, что в течение дня в регионе произошло шесть природных пожаров, пять из которых уже полностью потушены. По его словам, распространению огня способствовали высокая температура воздуха, низкая влажность и сильный ветер.

В целях безопасности были эвакуированы один отель и один жилой туристический комплекс. В безопасные районы вывезли 1 120 человек.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Следует отметить, что из-за различного климата в Турции в летний период в разных регионах страны одновременно могут возникать различные природные катаклизмы.

В прошлом году на юге Турции, в популярном туристическом районе Манавгат провинции Анталья, горели лесные массивы, а на севере, в Черноморском регионе страны, сильные дожди вызвали наводнения и оползни.