Детский контент станет важным драйвером креативной индустрии

Фонд развития креативных индустрий уделяет приоритетное значение поддержке талантов, реализации новых проектов и выводу отечественной продукции на международный рынок. О текущей работе и планах организации на будущее в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале «Jibek joly» рассказал управляющий директор Алмас Сагынулы.

По его словам, на сегодняшний день креативная индустрия в Казахстане охватывает 12 ключевых направлений. В их числе наиболее динамично развиваются ИТ-сектор и геймдевелопмент, кинематограф, анимация, архитектура, индустрия моды, фотоискусство, а также ремесленничество. Наибольшее число креаторов зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской и Карагандинской областях, тогда как лидерами по этому показателю традиционно остаются города Астана, Алматы и Шымкент.

— Креативные хабы были открыты во всех 20 регионах Казахстана. Эта работа была полностью завершена за два года. В результате креативная инфраструктура стала гораздо доступнее в регионах. Кроме того, серьезным импульсом для развития отрасли послужило и то, что в Мажилисе под защиту взяли 43 вида экономической деятельности, связанные с креативной индустрией, — сказал Алмас Сагынулы.

Он подчеркнул, что государственная поддержка креативного сектора растет из года в год. Если в 2022 году была принята соответствующая Концепция развития креативной индустрии, то сегодня посредством Astana Hub ИТ-стартапам оказывается финансовая и образовательная помощь. Наряду с этим стремительные темпы развития демонстрируют сферы искусственного интеллекта, анимации и геймдевелопмента. Расширение цифровых платформ позволяет казахстанским исполнителям заявлять о себе на глобальном уровне, а отечественное кинопроизводство регулярно пополняется новыми перспективными проектами.

Одним из приоритетных направлений своей деятельности фонд определил увеличение объемов детского креативного контента на казахском языке. В рамках этого вектора особое внимание уделяется поддержке книгоиздания, созданию иллюстраций и запуску анимационных проектов.

— Детскому контенту необходимо уделять больше внимания. К примеру, недавно 13-летняя девочка разработала раскраску на казахском языке. Подобных проектов на нашем рынке по-прежнему мало, — сказал он.

Продолжением данной инициативы стал запуск фондом республиканского конкурса рисунков «Qyzyl Book Art: Дала казынасы». Творческое состязание призвано повысить интерес школьников к охране окружающей среды через тему животных и растений, занесенных в Красную книгу. Принять участие в нем могут учащиеся 1-11 (12) классов со всех регионов страны. Работы принимаются по трем возрастным категориям в таких стилях, как современное искусство, стрит-арт и экспериментальные направления.

— Прием заявок проводится в период с 5 июня по 27 июля. По итогам конкурса на основе лучших работ будет выпущен арт-бук «Qyzyl Book Art: Дала казынасы», посвященный представителям флоры и фауны, занесенным в Красную книгу Казахстана, — сказал Алмас Сагынулы.

Как сообщалось ранее, эксперты на площадке «Әділет» представили предложения по развитию образования, культуры и креативных индустрий.