Эксперты на площадке «Әділет» представили предложения по развитию образования, культуры и креативных индустрий

В партии «Әділет» прошла стратегическая сессия «Новая культура и становление нации», на которой представили предложения, направленные на укрепление человеческого капитала и развитие современных компетенций, передает агентство Kazinform.

Член Бюро Политического совета партии «Әділет», председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева отметила, что развитие человеческого капитала требует современных образовательных проектов и поддержки инициатив в регионах.

— Совместно с Министерством науки и высшего образования реализуется масштабная программа AI-Sana. Это программа подготовки ста тысяч казахстанцев, которые хотят развиваться и получать современные знания. Мы спрашиваем самих жителей регионов, какие творческие проекты они хотят реализовать и какая инфраструктура для этого необходима, — сказала Ляззат Чинкисбаева.

Также директор Института истории государства Нурбек Пусырманов связал долгосрочное развитие страны с качеством общественных институтов, верховенством закона и исторической памятью. По его мнению, укрепление гражданской ответственности должно идти параллельно с развитием науки, образования и культуры.

Отдельный блок был посвящен развитию молодежных инициатив, образования, креативной экономики и медиасреды. Эксперты обсудили подготовку кадров для новой экономики, поддержку креативных индустрий, развитие культуры чтения, медиаграмотности и общественного диалога как ключевых элементов формирования ответственного общества.

Еще одной темой стала экологическая культура. Участники представили предложения по цифровизации экологического мониторинга, развитию переработки отходов, повышению открытости экологических данных и более широкому использованию научных разработок при принятии решений.

По итогам стратегической сессии участники договорились обобщить поступившие предложения для их дальнейшего рассмотрения и использования в экспертной работе партии.

Напомним, в партии «Әділет» обсудили, как сократить разрыв между городом и селом.