В партии «Әділет» обсудили, как сократить разрыв между городом и селом

В партии «Әділет» прошла стратегическая сессия «Сильные регионы — сильная страна», на которой эксперты, представители государственных органов и бизнеса обсудили предложения по развитию регионов Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на adilet-partiyasy.kz .

Основными темами обсуждения стали вопросы сокращения региональных диспропорций, привлечения инвестиций, модернизации ЖКХ, а также вопросы сельских территорий, экологии и энергетики.

В своем выступлении член Бюро Политического совета партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы отметил, что сегодня вопросы регионального развития требуют оценки не только по экономическим показателям, но и по тому, насколько принимаемые решения отражаются на повседневной жизни людей.

— Важно, чтобы развитие регионов оценивалось не только через объем привлеченных инвестиций или количество реализованных проектов, но и через реальные изменения в качестве жизни людей в каждом городе, районе и селе, — сказал он.

Продолжая тему, вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев представил основные направления государственной политики по сокращению региональных диспропорций. По его словам, по итогам 2025 года уровень обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами в рамках Системы региональных стандартов достиг 68%. Вместе с тем между городскими и сельскими территориями сохраняются различия, что требует дальнейшего развития инфраструктуры и повышения доступности базовых услуг.

В ходе дискуссии участники обсудили, какие дополнительные меры могут способствовать более сбалансированному развитию регионов.

Директор Ulagat Consulting Group Марат Каирленов акцентировал внимание на необходимости создания условий для привлечения инвестиций в регионы.

Председатель Ассоциации управляющих и сервисных компаний Карагандинской области Ирина Юртанова представила предложения по совершенствованию управления жилищным фондом и развитию инженерной инфраструктуры.

Отдельный блок обсуждения участники посвятили развитию сельских территорий, агропромышленного комплекса, а также вопросам экологии и энергетики.

Подводя итоги обсуждения, Рауан Кенжеханулы подчеркнул, что ключевым критерием государственной региональной политики должны быть ее практические результаты. Участники сессии договорились обобщить поступившие предложения для их дальнейшего рассмотрения и использования при обсуждении вопросов региональной политики.