Глава государства затронул тему возможностей в сфере AgriTech, искусственного интеллекта и обеспечения пищевой безопасности.

— Весь мир сейчас осуществляет трансформацию аграрной сферы. Чтобы быть конкурентоспособным в сельском хозяйстве, недостаточно полагаться только на природные ресурсы. В этой области очень важно, прежде всего, уметь эффективно использовать данные, искусственный интеллект и цифровые технологии. Казахстан два года подряд собирает по 27 миллионов тонн зерна. Это рекордный показатель, достигнутый благодаря применению современных технологий и эффективному управлению. В целом, мы интенсивно ведем работу по цифровизации сельского хозяйства. Особенно широко внедряются беспилотники, спутниковый мониторинг состояния посевов, высокоточные технологии в земледелии. В настоящее время в стране более 200 агропромышленных предприятий работают по принципу «умной фермы». Еще более 650 хозяйств поэтапно внедряют цифровые решения. Мы также разрабатываем национальную систему цифрового отслеживания. Эта система позволяет полностью отслеживать путь сельскохозяйственной продукции от поля до потребителя. Цель — увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также развитие пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью. Тем самым мы намерены развивать Казахстан как ведущий агропромышленный хаб в Центральной Азии. Самый короткий путь к достижению этой цели — внедрение искусственного интеллекта, роботизации и технологии «Индустрия 4.0». Интеллектуальные системы контроля качества, автоматизированные производственные линии и интегрированные цепочки поставок на цифровой основе повышают производительность труда и позволяют работать в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы развиваем передовую инфраструктуру хранения продукции, включая современные логистические центры, автоматизированные и оборудованные холодильниками склады. В целом, в этой сфере происходят кардинальные и масштабные изменения. Приглашаем китайские компании принять активное участие в реализации этих инициатив, — сказал Президент.