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    Токаев предложил Xiaomi изучить потенциал реализации совместных проектов в сфере ИИ

    Глава государства принял партнера и президента Xiaomi Corporation Лу Вэйбина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев предложил Xiaomi реализовать совместные проекты в области ИИ
    Фото: Акорда

    В ходе беседы с руководством компании, являющейся одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий, были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

    Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание формированию современной цифровой экономики, развитию искусственного интеллекта и высокотехнологичной промышленности.

    Глава государства отметил растущую популярность бренда Xiaomi в нашем регионе. Учитывая колоссальный опыт компании во внедрении передовых технологий, было предложено изучить потенциал реализации совместных проектов в области ИИ, вычислительных мощностей, облачных технологий и цифровых платформ.

    Токаев предложил Xiaomi изучить потенциал совместных проектов в сфере ИИ
    Фото: Акорда

    В свою очередь Лу Вэйбин поделился стратегическими планами развития корпорации.

    Руководство Xiaomi рассматривает возможности перехода к более упорядоченной дистрибуции на рынке Казахстана и Центральной Азии. 

    В повестке дня также стоит вопрос о подготовке местных кадров для обслуживания сложных ИИ-систем.

    В этом контексте Глава государства отметил заинтересованность нашей страны в налаживании партнерства в области производства электромобилей, аккумуляторов, а также интеллектуальных транспортных систем.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность поддержать инициативы компании Xiaomi, направленные на расширение сферы деятельности на рынке Казахстана и развитие долгосрочного стратегического партнерства.

    Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

    Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Китай Сотрудничество КНР Искусственный интеллект ИИ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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