Испанские поклонники Димаша знакомятся с культурой Казахстана
В Мадриде состоялась встреча участников испанского фан-клуба Димаша Кудайбергена с представителями казахской диаспоры, передает Kazinform со ссылкой на сайт dimashnews.com.
Гости мероприятия обсуждали творчество артиста, его вклад в популяризацию казахской культуры и развитие культурных связей между Казахстаном и Испанией.
Организатором мероприятия выступила президент казахской диаспоры в Испании Гульнара Гульча.
Во время встречи испанские Dears рассказали, как познакомились с творчеством Димаша и почему его музыка вдохновила их глубже узнать культуру и традиции Казахстана. Участники делились впечатлениями, исполняли песни под гитару и вместе слушали композиции любимого артиста.
Организаторы встречи поделились, что подобные встречи дают возможность испанским поклонникам ближе познакомиться с казахской культурой и становятся площадкой для общения людей, которых объединило творчество Димаша.
Ранее чилийские поклонники Димаша исполнили песню на казахском языке.