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    Испанские поклонники Димаша знакомятся с культурой Казахстана

    В Мадриде состоялась встреча участников испанского фан-клуба Димаша Кудайбергена с представителями казахской диаспоры, передает Kazinform со ссылкой на сайт dimashnews.com.

    Испанские поклонники Димаша знакомятся с культурой Казахстана
    Фото: .dimashnews.com

    Гости мероприятия обсуждали творчество артиста, его вклад в популяризацию казахской культуры и развитие культурных связей между Казахстаном и Испанией. 

    Организатором мероприятия выступила президент казахской диаспоры в Испании Гульнара Гульча. 

    Во время встречи испанские Dears рассказали, как познакомились с творчеством Димаша и почему его музыка вдохновила их глубже узнать культуру и традиции Казахстана. Участники делились впечатлениями, исполняли песни под гитару и вместе слушали композиции любимого артиста.

    Организаторы встречи поделились, что подобные встречи дают возможность испанским поклонникам ближе познакомиться с казахской культурой и становятся площадкой для общения людей, которых объединило творчество Димаша.

    Ранее чилийские поклонники Димаша исполнили песню на казахском языке.

    Культура Современная культура Димаш Кудайберген Испания
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор