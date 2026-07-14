Испанские поклонники Димаша знакомятся с культурой Казахстана

В Мадриде состоялась встреча участников испанского фан-клуба Димаша Кудайбергена с представителями казахской диаспоры, передает Kazinform со ссылкой на сайт dimashnews.com .

Гости мероприятия обсуждали творчество артиста, его вклад в популяризацию казахской культуры и развитие культурных связей между Казахстаном и Испанией.

Организатором мероприятия выступила президент казахской диаспоры в Испании Гульнара Гульча.

Во время встречи испанские Dears рассказали, как познакомились с творчеством Димаша и почему его музыка вдохновила их глубже узнать культуру и традиции Казахстана. Участники делились впечатлениями, исполняли песни под гитару и вместе слушали композиции любимого артиста.

Организаторы встречи поделились, что подобные встречи дают возможность испанским поклонникам ближе познакомиться с казахской культурой и становятся площадкой для общения людей, которых объединило творчество Димаша.

Ранее чилийские поклонники Димаша исполнили песню на казахском языке.