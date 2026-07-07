Чилийские поклонники Димаша исполнили песню на казахском языке

Поклонники казахстанского певца Димаша Кудайбергена из Чили подготовили музыкальный подарок к его первому визиту в страну, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на dimashnews.com .

В творческом проекте приняли участие 27 представителей фан-клуба Dears из разных городов Чили. Съемки проходили сразу в нескольких живописных местах страны — в Винья-дель-Мар, Сантьяго, Темуко, а также у знаменитого водопада Лаха в городе Лос-Анджелес.

В знак уважения к творчеству артиста поклонники исполнили четыре композиции на китайском, японском, русском и казахском языках. По их словам, такой выбор отражает международный характер творчества Димаша, которое объединяет слушателей по всему миру.

— Этот проект — наш подарок и выражение признательности в честь первого приезда Димаша в Чили. Мы надеемся, что он почувствует, с каким теплом, волнением и радостью его ждут в нашей стране, — поделились участники фан-клуба Dears.

Ранее сообщалось о том, что фан-клуб Димаша Кудайбергена в Мексике стал инициатором проекта, в рамках которого темы, связанные с Казахстаном, были впервые включены в образовательную программу.