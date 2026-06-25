Темы о Казахстане включили в образовательную программу крупнейшего университета Латинской Америки

Фан-клуб Димаша Кудайбергена в Мексике стал инициатором проекта, в рамках которого темы, связанные с Казахстаном, были впервые включены в образовательную программу, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com .

В Национальном автономном университете Мексики (UNAM), крупнейшем вузе страны и всей Латинской Америки, состоялся Дипломный курс по Азии, в рамках которого особое внимание было уделено культуре и гуманитарному потенциалу Казахстана.

Ранее представители клуба обсудили с администрацией университета возможности дальнейшего культурного сотрудничества.

По словам организаторов, интерес к Казахстану возник после проведения в апреле мероприятия, посвящённого празднику Наурыз. Именно тогда университет познакомился с деятельностью поклонников казахстанского артиста и поддержал идею дальнейшего культурного сотрудничества.

Фото: dimashnews.com

Для участия в программе были приглашены представители культурного сообщества Центральной Азии — Ирина Вагнер (Казахстанский центр в Росарио, Аргентина) и Марсия Кастро (организация Casa de Asia Central , Чили).

В рамках курса участники обсудили тему «мягкой силы» Казахстана через образование и дипломатию, а также современную поэзию и её связь со степью как важным культурным и философским образом региона.

В своём выступлении Ирина Вагнер отметила:

- Юрта была гораздо большим, чем просто дом. Она представляла собой способ понимания мира, основанный на мобильности, постоянном сосуществовании с природой и чувстве общности.

Также она подчеркнула значение культурного взаимодействия:

- Настоящая сила строится не через принуждение, а через пробуждение интереса и создание связей между людьми. Именно через культуру, знания и обмен возникает долговременное и значимое влияние.

Марсия Кастро посвятила своё выступление роли природного пространства в культурном наследии Центральной Азии:

- Степь и пустыня — это не пустые пространства. Это живые территории, где пересекаются история, идентичность, память и художественное творчество.

Организаторы выразили благодарность спикерам за поддержку инициативы и вклад в знакомство академического сообщества UNAM с культурой Казахстана.

Как отмечают поклонники Димаша Кудайбергена, этот проект стал продолжением их работы по продвижению культуры Казахстана и развитию международных культурных инициатив.

Ранее сообщалось о том, что фанаты казахстанского артиста помогают нуждающимся и восстанавливают леса.