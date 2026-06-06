Вдохновленные Димашем: фанаты артиста помогают нуждающимся и восстанавливают леса

Поклонники казахстанского артиста Димаш Кудайберген из разных стран продолжают реализовывать благотворительные, экологические и культурно-просветительские инициативы, вдохновленные его творчеством и общественной деятельностью, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Так, участники чешского фан-клуба организовали сбор средств в поддержку маленького мальчика Томашека, который борется с тяжелым заболеванием. Средства направят на помощь ребенку и его семье, нуждающимся в постоянном уходе и медицинской поддержке.

Фото: dimashnews.com

Ранее поклонники из Чехии уже оказывали помощь талантливым учащимся музыкальной школы в Актобе.

Еще одну благотворительную акцию провели поклонники артиста из Словакии. К 32-летию Димаша участникам фан-клуба удалось собрать 2000 евро, которые были переданы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фото: dimashnews.com

По словам организаторов, главной целью инициативы стала адресная помощь нуждающимся.

Активность проявили и поклонники певца из Северной и Южной Америки. Фан-клубы из разных стран региона организовали экологические акции по восстановлению лесов.

В частности, были профинансированы посадки деревьев в Аргентине и других странах региона. Кроме того, поклонники сделали пожертвование в пользу программ помощи мигрантам через структуры системы ООН.

Фото: dimashnews.com

Не ограничиваются зарубежные Dears и благотворительностью. В польском городе Слупск состоялась встреча, посвященная культуре Казахстана и творчеству Димаша Кудайбергена.

Фото: dimashnews.com

Участникам рассказали о традициях, истории и современном искусстве Казахстана, а также о проектах польского фан-клуба, направленных на развитие культурного обмена между двумя странами.

По словам поклонников, подобные инициативы стали продолжением тех ценностей доброты, взаимопомощи и гуманизма, которые Димаш Кудайберген транслирует через свое творчество. Они убеждены, что музыка способна не только объединять людей разных стран, но и вдохновлять их на реальные добрые дела.

Ранее Kazinform сообщал о том, Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген посетил Бангладеш с гуманитарной миссией. Там он побывал в лагере вынужденных переселенцев.





