Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией

Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген прибыл в Кокс-Базар с гуманитарной миссией, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

В районе Кокс-Базара проживает большое число вынужденно перемещенных людей, нуждающихся в постоянной гуманитарной поддержке.

Международные организации и местные партнеры продолжают оказывать помощь, связанную с проживанием, здравоохранением, образованием и социальной поддержкой.

Регион также сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

В рамках гуманитарной миссии запланирован ряд встреч и поездок, направленных на ознакомление с гуманитарными инициативами МОМ в Кокс-Базаре и привлечение внимания международного сообщества к вопросам гуманитарной поддержки и устойчивого развития региона.

