KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией

    Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген прибыл в Кокс-Базар с гуманитарной миссией, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
    Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

    В районе Кокс-Базара проживает большое число вынужденно перемещенных людей, нуждающихся в постоянной гуманитарной поддержке.

    Международные организации и местные партнеры продолжают оказывать помощь, связанную с проживанием, здравоохранением, образованием и социальной поддержкой.

    Регион также сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин.

    Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
    Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

    В рамках гуманитарной миссии запланирован ряд встреч и поездок, направленных на ознакомление с гуманитарными инициативами МОМ в Кокс-Базаре и привлечение внимания международного сообщества к вопросам гуманитарной поддержки и устойчивого развития региона.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан отправил гуманитарную помощь в Иран.

    Гуманитарная помощь Димаш Кудайберген Мигранты Миграция ООН
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор