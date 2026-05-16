Гуманитарная помощь Казахстана прибыла в Иран

В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран казахстанским агентством международного развития KazAID совместно с МИД, МЧС, Министерства здравоохранения РК доставлена гуманитарная помощь, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Церемония передачи гуманитарного груза Иранскому обществу Красного Полумесяца состоялась на железнодорожной станции «Серахс».

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран Онталап Оналбаев, представители Иранского общества Красного Полумесяца, а также глава представительства Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран в провинции Хорасан-Резави (г. Мешхед) Голамаббас Арбаб Халес.

В состав гуманитарного груза вошли мясные консервы, сахар, мука первого сорта, медицинские изделия и лекарственные средства.

Направленная казахстанской стороной гуманитарная помощь призвана поддержать народ Ирана и содействовать обеспечению социально значимых потребностей.

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев отметил, что Иран является одним из важных политических, торгово-экономических и гуманитарных партнёров Казахстана на Ближнем Востоке и в исламском мире.

— Друзья познаются в трудные времена. Казахстан неизменно оказывал поддержку народу Ирана в различные периоды, — подчеркнул посол.

В свою очередь, представитель Иранского общества Красного Полумесяца выразил признательность казахстанской стороне за оказанную гуманитарную помощь, подчеркнув, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений и взаимной поддержки между двумя странами.

Гуманитарный груз в количестве 30 вагонов будет доставлен в город Тегеран и распределён между соответствующими учреждениями.