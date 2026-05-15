Казахстан отправил гуманитарную помощь в Иран

В Исламскую Республику Иран отправлено 30 железнодорожных вагонов с продовольствием и медикаментами, передает агентство Kazinform со ссылкой на «KazAID».

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан, отправку груза организовали Казахстанское агентство международного развития «KazAID» совместно с Министерством иностранных дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения.

Гуманитарный груз будет передан Обществу Красного Полумесяца Ирана.

Отмечается, что помощь от народа Казахстана дружественному народу Ирана свидетельствует о добрососедских отношениях и взаимной поддержки стран.

