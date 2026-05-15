    Казахстан отправил гуманитарную помощь в Иран

    В Исламскую Республику Иран отправлено 30 железнодорожных вагонов с продовольствием и медикаментами, передает агентство Kazinform со ссылкой на «KazAID». 

    Фото: «KazAID»

    Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан, отправку груза организовали Казахстанское агентство международного развития «KazAID» совместно с Министерством иностранных дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения. 

    Гуманитарный груз будет передан Обществу Красного Полумесяца Ирана.

    Отмечается, что помощь от народа Казахстана дружественному народу Ирана свидетельствует о добрососедских отношениях и взаимной поддержки стран.

    Напомним, на прошлой неделе Казахстан и Иран обсудили развитие сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор