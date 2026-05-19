Димаш Кудайберген посетил лагерь вынужденных переселенцев в Бангладеш

Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген, прибывший в Бангладеш с гуманитарной миссией , направился в лагерь для вынужденных переселенцев, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Во всем Кокс-Базаре проживает более миллиона людей, вынужденно покинувших свои дома. Эти лагеря располагаются в зонах стихийных бедствий, таких как оползни, наводнения, пожары и циклоны. Люди живут в переполненных, хрупких убежищах, требующих постоянного ремонта, что ставит их жизни под угрозу.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Агентство ООН по миграции возглавляет работу по обеспечению жильем и предметами первой необходимости в 17 лагерях, сотрудничая с сектором жилищного обеспечения Shelter/CCCM Sector и правительством Бангладеш.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Димаш в составе делегации посетил пункт распределения жилья в лагере, где ознакомился с деятельностью по обеспечению вынужденных переселенцев домами и непищевыми предметами первой необходимости.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Специалисты центра также обучают людей навыкам строительства и ремонта домов.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

В Центре культурной памяти Димаш изучил инициативы местных сообществ, использующих искусство для укрепления благополучия и сохранения коллективной идентичности. Здесь люди, покинувшие свои родные дома, делятся историями своего народа, изучают язык и музыку, чтобы сохранить культурную память.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Димаш познакомился с местными музыкантами и мастерами, создающими музыкальные инструменты. Молодые исполнители играют на мандолине, скрипке, барабанах и других инструментах, а также сочиняют музыку и сохраняют культурные традиции своего сообщества.

В знак гостеприимства музыканты подарили Димашу мандолину ручной работы, изготовленную местными мастерами.

Как сообщалось ранее, цель гуманитарной миссии — привлечение внимания международного сообщества к вопросам гуманитарной поддержки и устойчивого развития региона.