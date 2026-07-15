Инвестиции в основной капитал Казахстана превысили 9,5 трлн тенге

По итогам первого полугодия 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане превысил 9,5 трлн тенге, а частные вложения выросли на 21,4%. Об этом сообщается в обзоре Правительства РК, посвященном исполнению поручений Президента по модернизации национальной экономической модели, передает Kazinform.

В Правительстве отметили, что принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности, улучшению бизнес-климата и привлечению инвестиций. Особое внимание уделяется запуску нового инвестиционного цикла, созданию честной конкурентной среды и формированию предсказуемой налогово-бюджетной политики.

По данным Правительства, экономический рост сегодня подкрепляется динамичным развитием реального сектора, диверсификацией производства и укреплением транспортного потенциала. Государством также обеспечивается выполнение социальных обязательств по повышению выплат, расширяется спортивная инфраструктура на местах и создаются условия для гарантированного сбыта продукции отечественных предприятий через механизмы долгосрочных контрактов.

Фото: primeminister.kz

Как отмечается в обзоре, главным драйвером макроэкономической стабильности стали именно инвестиции в основной капитал. Общий объем капиталовложений в первом полугодии увеличился на 9,6%, а доля частного капитала в структуре инвестиций достигла 87%.

Фото: primeminister.kz

Наиболее высокий рост привлеченных инвестиций зафиксирован в сфере информации и связи, где объем вложений увеличился в 2,3 раза. Существенный интерес инвесторов также отмечен в строительстве, где инвестиции выросли на 38,7%, в обрабатывающей промышленности — на 33,3%, сельском хозяйстве — на 24,6% и транспортной отрасли — на 11,6%.

В Правительстве также сообщили, что по итогам первого полугодия валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 4,1% благодаря устойчивому развитию ненефтяного сектора. Производство товаров в реальном секторе увеличилось на 5,1%, сфера услуг — на 3,5%.

Самые высокие темпы роста среди отраслей продемонстрировало строительство — 15,2%. Обрабатывающая промышленность выросла на 9,8%, транспортные услуги — на 7,1%. Положительная динамика сохраняется также в торговле (+5,7%), услугах связи (+4,3%) и сельском хозяйстве (+4,4%). Совокупный вклад этих отраслей обеспечивает около 85% общего роста ВВП страны.

Положительная динамика отмечается и в социальной сфере. После прошлогоднего спада реальные доходы населения в первом квартале увеличились на 0,1%. Стабилизации способствовало замедление годовой инфляции в июне до 10,3%. Для закрепления тенденции принят Комплексный план повышения доходов, ориентированный на создание высокопроизводительных рабочих мест.

Высокие показатели сохраняются и во внутренней торговле. За первое полугодие ее объем увеличился на 15,3% и достиг 36,2 трлн тенге. Оптовая торговля выросла на 6,6%, розничная — на 3,8%.

По итогам января–мая товарооборот Казахстана составил 56,3 млрд долларов США. Импорт достиг 26 млрд долларов, что позволило сохранить положительное сальдо внешней торговли в размере более 4,4 млрд долларов.

Кроме того, по итогам полугодия несырьевой экспорт товаров и услуг увеличился на 14,6% и достиг 14,9 млрд долларов. В том числе экспорт обработанных товаров вырос на 14,5% — до 11,8 млрд долларов, экспорт услуг — на 14,8%, до 3,1 млрд долларов.