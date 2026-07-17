ФК «Кайрат»: концерт Канье Уэста на Центральном стадионе Алматы не согласован

В футбольном клубе «Кайрат» заявили, что организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста (Ye), анонсированного на 14 августа в Алматы, не согласовывали дату проведения мероприятия с клубом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В клубе напомнили, что Центральный стадион является домашней ареной «Кайрата», который продолжает выступление в чемпионате Казахстана и еврокубках.

— Ранее в публичном пространстве появилась информация о проведении 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе Алматы. ФК «Кайрат» официально сообщает, что заявленная дата проведения мероприятия не была согласована с клубом, — говорится в сообщении.

Согласно календарю Казахстанской премьер-лиги, 8 и 15 августа «Кайрат» должен провести на Центральном стадионе домашние матчи чемпионата страны. Кроме того, в период с 11 по 13 августа команда потенциально может сыграть домашний матч в рамках еврокубков.

В клубе считают, что проведение концерта такого масштаба может осложнить подготовку стадиона к официальным матчам.

— Монтаж и демонтаж сцены, а также размещение технического оборудования создают существенную нагрузку на футбольное поле и инфраструктуру стадиона. В условиях плотного спортивного календаря это может повлиять на качество газона, подготовку арены и возможность проведения официальных матчей в соответствии с установленными требованиями, — отметили в «Кайрате».

В клубе подчеркнули, что проведение массовых мероприятий на Центральном стадионе должно осуществляться с учетом утвержденного футбольного календаря и после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

— До завершения соответствующих согласований клуб считает преждевременным объявление Центрального стадиона местом проведения концерта 14 августа, — заявили в ФК «Кайрат».

Напомним, ранее сообщалось, что концерт Канье Уэста в Алматы должен состояться 14 августа, а старт продаж билетов организаторы наметили уже на ближайший понедельник, 20 июля.